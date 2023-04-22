Москва 22 апреля 2023, 22:26 Более 16 тысяч жителей юго-востока Москвы получили новое жилье по программе реновации Мэрия Москвы: более 16 тысяч жителей юго-востока города получили новое жилье по реновации Pixabay

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В Москве по программе реновации новое жилье получили более 16 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы. Новоселье отмечают 6,2 тысячи семей на юго-востоке мегаполиса.

«Более 16 тысяч человек на юго-востоке столицы из 6,2 тысячи семей стали правообладателями новых квартир. Наибольшее количество жителей ЮВАО, заключивших договор, проживают в районе Люблино — почти шесть тысяч человек, также в тройке лидеров районы Кузьминки и Рязанский, где более 3,9 тысячи и около 2,8 тысячи горожан стали новоселами», — сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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Всего на юго-востоке Москвы переселяются более 17,5 тысячи человек из 94 домов, дополнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При переезде 81% семей воспользовались бесплатным транспортом и грузчиками, отметил Левкин. По его словам, первый этап программы реновации выполнен на 50%.