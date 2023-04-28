Москва 28 апреля 2023, 14:44 Более 1,6 миллиона человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве

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В преддверии майских праздников в Москве прошли работы по весеннему благоустройству. Участие в общегородском субботнике приняли более 1,6 миллиона человек, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Во время субботников москвичи высадили около тысячи деревьев и привели в порядок около трех тысяч гектаров газонов. Также генеральную уборку провели на дорогах Москвы, работники почистили светофоры и обновили разметку.

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Отмечается, что перед майскими праздниками к новому сезону подготовили и городские фонтаны.