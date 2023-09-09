Москва 09 сентября 2023, 09:18 Более 1,6 миллиона человек приняли участие в ДЭГ на выборах мэра столицы Свыше 1,6 миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра столицы в ДЭГ Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Число избирателей, проголосовавших на выборах мэра столицы в онлайн-формате, превысило 1,6 миллиона человек. Такие результаты зафиксировали за первые почти 25 часов его проведения, сообщил ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

По его данным, выдали 1 600 892 бюллетеня, получили — 1 563 100 бюллетеней.

Реклама

«До окончания голосования — один день 11 часов 10 минут», — говорится в сообщении.

В субботу стартовал второй день голосования на выборах различного уровня. Избирательные участки открыли в 08:00. Избиратели смогут посетить их до 20:00.

Единый день голосования в этом году в России будет проходить 8, 9 и 10 сентября. На протяжении трех дней москвичи будут выбирать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Ранее Герой России Евгений Черняев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. По его словам, на весь процесс ушло совсем немного времени.