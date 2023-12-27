Москва 27 декабря 2023, 13:46 Более 150 тысяч человек за месяц посетили рыбный рынок «Москва — на волне» Больше 100 тонн рыбной продукции за месяц купили на рынке «Москва — на волне» Freepik

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На крупном рыбном рынке «Москва — на волне» за месяц побывали больше 150 тысяч посетителей. Объем проданной продукции превысил 100 тонн, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«Первый московский рынок, где представлено около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей, мы уверены, будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей столицы», — отметили в департаменте.

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В пресс-службе уточнили, что за две недели посетители купили пять тонн икры, столько же сельди и три тонны клешней краба. Горожане также проявляют интерес к юколе — специально нарезанным и высушенным на открытом воздухе брюшкам северной рыбы: чира, сига и муксуна.

«Москва — на волне» предлагает такие деликатесы, как филе гигантского кальмара, длина которого превышает метр. Его могут приготовить местные повара прямо рынке. Там же есть собственное производство под зонтичным брендом. В спеццеху выпускают рыбу и морепродукты в вакууме, полуфабрикаты, а также продукцию из сырья шоковой заморозки.

Ранее технолог Ярослав Викторов посоветовал выбирать красную икру в стеклянной таре. Жестяные банки наименее предпочтительны, поскольку при длительном хранении они могут влиять на вкус продукта.