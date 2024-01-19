Москва 19 января 2024, 11:35 Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве Бирюков: более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве

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К круглосуточной уборке снега в Москве привлекли свыше 150 тысяч человек и более 14 тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов», — уточнил он.

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По словам заммэра, за прошедшие сутки в Москве выпало около 16 сантиметров снега. Так, наибольшее количество осадков зафиксировали на юге и юго-востоке столицы.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что коммунальщики непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Во время уборки особое внимание они уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. Кроме того, в течение дня в Москве проведут очистку от снега и наледи крыш жилых домов.

Ранее синоптик Алина Котилевская пообещала жителям столицы облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -5 градусов.