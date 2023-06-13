Москва 13 июня 2023, 10:15 Более 150 экскурсий проведут по фабрикам и заводам Москвы – Овчинский Овчинский: более 30 фабрик и заводов Москвы проведут экскурсии и мастер-классы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве с 13 по 28 июня стартует новый сезон экскурсий по фабрикам и заводам в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Участников проекта ждет насыщенная программа. Более 30 предприятий Москвы организуют свыше 150 экскурсий и 80 мастер-классов. Также в этом году мы решили сделать специальную серию экскурсий ко Дню молодежи. В честь праздника 23 и 24 июня „Открой#Моспром“ проведет спецтуры по 13 столичным компаниям, некоторые предприятия участвуют в проекте впервые», — поделился Овчинский.

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Гости смогут своими глазами увидеть, как на булочно-кондитерском комбинате «Коломенское» делают деревенский хлеб и уникальный десерт «Ягодное лукошко», а в часовом заводе «Полет-Хронос» узнают о кропотливом процессе изготовления часовых деталей и корпусов.

Посетители также побывают на комбинате «Очаково», продегустируют напитки и поучаствуют в викторине. На заводах концерна «Бабаевский» и в музее «Роза Эйнема» для посетителей проведут мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет, а в НИИ Хлебопекарной промышленности — по выпечке экспериментальной сдобы.

«На фабрике „Свобода“ гостей научат делать кремы, а косметическая компания „Фаберлик“ проведет экскурсию по действующему производству. Записаться на специальные экскурсии можно на официальном сайте проекта, там же можно ознакомиться с подробными условиями их проведения», — сообщили в пресс-службе.

Проект «Открой#Моспром» работает с 2019 года, объединяя множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятиях столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры.