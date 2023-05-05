Москва 05 мая 2023, 13:23 Более 15 тысяч волонтеров будут участвовать в программах, посвященных 9 Мая, в Москве Сергунина: более 15 тысяч волонтеров поучаствуют в патриотических мероприятиях в Москве РИА «Новости»

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Тысячи активистов примут участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

Добровольцы проведут тематические акции на улицах Москвы на следующей неделе и будут сопровождать ветеранов. Всего примерно 15,5 тысячи человек активно занимаются организацией мероприятий, приуроченных к 9 Мая.

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«Волонтеры активно подключились и к программам в честь 78-й годовщины Победы. Они будут координировать участников и гостей мероприятий», — уточнила Сергунина.

Штаб по встрече ветеранов, приезжающих в столицу из других городов, заработает с 6 мая. Добровольцы будут встречать гостей на семи вокзалах и в трех аэропортах, а после сопроводят до гостиниц, помогут с заселением.

Кроме того, волонтеры подскажут ветеранам, как правильно спланировать посещение мероприятий, посвященных Дню Победы. После праздника их проводят на поезд или самолет.