Москва 13 июня 2023, 13:14 Более 15 тысяч москвичей предложили идеи для сайта Мосприроды Москвичи предложили свыше 1,3 тысячи идей по развитию сайта Мосприроды Сайт мэра и правительства Москвы

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На платформе «Город идей» более 15 тысяч жителей столицы предложили идеи по развитию сайта Мосприроды, сообщили на официальном портале мэра Москвы.

Всего в тематическом проекте приняли участие больше 15 тысяч москвичей. Они также оставили более двух тысяч комментариев в обсуждениях. Организаторы получили свыше 1,3 тысячи предложений, из которых 114 планируют реализовать.

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Так, на сайте создадут рубрику «Природа в литературе», а также будут публиковать эколого-просветительские квесты и викторины. Помимо этого, появятся познавательные разделы «Дневник натуралиста» и «Правила поведения».

Платформа «Город идей» работает девять лет. За это время больше 439 тысяч москвичей присоединились к площадке и реализовали свыше пяти тысяч предложений.

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