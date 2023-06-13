13 июня 2023, 13:14
Более 15 тысяч москвичей предложили идеи для сайта Мосприроды
Москвичи предложили свыше 1,3 тысячи идей по развитию сайта Мосприроды
На платформе «Город идей» более 15 тысяч жителей столицы предложили идеи по развитию сайта Мосприроды, сообщили на официальном портале мэра Москвы.
Всего в тематическом проекте приняли участие больше 15 тысяч москвичей. Они также оставили более двух тысяч комментариев в обсуждениях. Организаторы получили свыше 1,3 тысячи предложений, из которых 114 планируют реализовать.
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Так, на сайте создадут рубрику «Природа в литературе», а также будут публиковать эколого-просветительские квесты и викторины. Помимо этого, появятся познавательные разделы «Дневник натуралиста» и «Правила поведения».
Платформа «Город идей» работает девять лет. За это время больше 439 тысяч москвичей присоединились к площадке и реализовали свыше пяти тысяч предложений.
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