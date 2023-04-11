Москва 11 апреля 2023, 14:50 Более 140 разрешений на строительство выдали в Москве с начала года Заммэра Бочкарев: более 140 разрешений на строительство выдали в Москве с начала 2023 года РИА «Новости»

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Столичные застройщики за первые три месяца 2023 года получили 147 разрешений на строительные работы, общая площадь которых составит почти 2,86 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что за первый квартал года выдали 51 документ именно на жилую застройку, площадь которой — примерно 1,9 миллиона квадратных метров.

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Почти 60% проектов реализуют за счет частных инвесторов. Больше всего строить планируют в Новой Москве — там выдано 29 разрешений, в Западном округе — 17, Северном и Северо-Восточном — по 16.

Уточняется, что инвесторы обеспечат всю дополнительную инфраструктуру: 17 школ и детских садов, семь медучреждений, социальные учреждения, транспортные узлы и объекты бизнес-сферы. За счет этого хотят обеспечить комфорт местных жителей.

«Административно-деловая часть города пополнится 10 офисными центрами, а рост промышленного потенциала обеспечат девять производственных объектов», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

После того как застройщик получил разрешение и работы начались, инспекторы Мосгосстройнадзора составят план проверок, которые позволят следить за процессом и контролировать качество стройматериалов.