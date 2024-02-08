Москва 08 февраля 2024, 13:11 Более 140 исследований медиков получили гранты от Москвы Собянин: Москва поддержала грантами 142 исследования столичных медиков Freepik

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За два года власти поддержали грантами 142 прорывных исследования московских медиков. Более 20 проектов после пилотных испытаний доказали свою эффективность на практике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Спинальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. По ней выполнили свыше 850 операций.

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Специалисты Центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ № 52 и инновационная компания создали удаленный мониторинг здоровья пациентов с трансплантированной почкой. Это позволило нефрологам контролировать уже тысячу пациентов.

Врачи ПКБ № 1 имени Алексеева и ученые Сколтеха представили проект NeurOmix. Он представляет собой первую в мире диагностику ментальных расстройств по анализу крови с точностью до 93%.

Собянин напомнил, что программу поддержки для изобретательных медиков запустили в 2022 году. Врачи получают от города миллиард рублей на разработку высокотехнологичных методов, применяемых в медицине. В этом году продолжат работать по 117 проектам.

Минздрав также перечислил девять уникальных отечественных разработок в области медицины. Они будут бороться с болезнями, спасать людей и увеличивать продолжительность жизни.