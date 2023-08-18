Москва 18 августа 2023, 12:56 Более 14 тысяч жителей на севере Москвы переехали по программе реновации Гаман: квартиры по программе реновации в САО Москвы получили 14,3 тысячи человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Уже более 14 тысяч человек стали правообладателями новых квартир на севере Москвы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По 2,6 тысячи человек получили новые квартиры в районах Западное Дегунино и Головинский. В Дмитровском районе переехали более двух тысяч человек. В Коптеве, Тимирязевском, Войковском и Молжаниновском районах — суммарно около 1,3 тысячи москвичей.

Северный административный округ входит в число лидеров по количеству переселенных москвичей по программе реновации. <…> Больше всего новоселов в Бескудниковском районе, там ключи от современного жилья получили около 5,7 тысячи человек. Максим Гаман руководитель департамента городского имущества

На севере Москвы для заселения передали 33 новостройки, еще две ввели в эксплуатацию и начали готовить к заселению. Всего в округе начали строить 29 домов по программе реновации, еще столько же — в стадии проектирования. Новое жилье в 515 домах 13 районов САО получат около 109 тысяч человек.

Ранее стало известно о том, что первые дома по реновации снесли в поселении Мосрентген.