Москва 17 мая 2023, 11:40 Более 130 предложений москвичей осуществят в Парке Горького Сергунина: в Парке Горького реализуют 133 идеи пользователей платформы «Город идей» РИА «Новости»

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Свыше двух тысяч концепций по развитию культурной программы в Парке Горького поступило от горожан на платформу «Город идей». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

В Москве участники проекта «Парк Горького» в прошлом месяце активно предлагали свои идеи, связанные с проведением познавательных лекций, экскурсий, спортивных занятий и детских мероприятий, а также делились мыслями о музыке в парке и работе инфоцентра. Завершили этап голосованием, по итогам которого выбрали 133 идеи для реализации.

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«Особенно много идей было на тему литературы. К примеру, один пользователь предложил рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому, имя которого носит эта площадка», — отметила Сергунина.

Проект объединил более 18 тысяч человек, которые выдвигали инициативы об увеличении количества состязаний, мастер-классов популярных спортсменов, уроков по танцам и гимнастике. Также участники предложили сделать больше марафонов для людей разных возрастов и турниры, в том числе по шахматам и настольному теннису.

По мнению пользователей платформы, необходимо разнообразить программу лекциями по астрономии, литературе, археологии и ботанике, а также создать творческие мастерские для фотографов-любителей.

В свою очередь, родители считают, что для детей нужно устраивать больше показов мультфильмов и конкурсов. Москвичи также предложили организовывать больше вечерних и утренних прогулочных экскурсий. Кроме того, пользователи хотят видеть в парке дополнительные информационные таблички, чтобы посетители самостоятельно могли спланировать маршрут.

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