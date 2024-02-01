Москва 01 февраля 2024, 17:52 Более 130 километров газопроводов построили и обновили в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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В Москве построили и реконструировали более 130 километров газопроводов в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«За прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на уникальном объекте — Фрунзенском газопроводе-дюкере», — уточнил он.

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По словам заммэра, Москва находится в лидерах среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Рабочие регулярно следят за износом сети с помощью приборов неразрушающего контроля для своевременной замены поврежденных участков.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства добавили, что при строительстве и реконструкции газопроводов применяют материалы и оборудование отечественного производства. Обновление сети в условиях плотной городской застройки проводят бестраншейным методом для минимизации разрытия.

Неделю назад в Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Алексей Толстой».