Москва 26 июля 2023, 09:39 Более 12 тысяч москвичей переселят в новые дома по программе реновации к сентябрю Мэр Москвы Собянин: жильцов более 70 домов переселят в новостройки до сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают реализовывать программу реновации. До сентября жители еще 70 домов переедут в новостройки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых, переданных под заселение домов, станут ЮВАО и СВАО», — написал он.

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Собянин добавил, что ключи от новых квартир получат более 120 тысяч жителей столицы. Для этого подготовят 20 домов.

В новостройки Москвы уже переехали или получили ключи и находятся в процессе 127,5 тысячи горожан.

Ранее Собянин пообещал переселяющимся по программе реновации развитую инфраструктуру у дома. По его словам, в каждой новостройке откроют кафе, магазины, салоны красоты и многие другие коммерческие помещения.