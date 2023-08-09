Москва 09 августа 2023, 16:58 Более 12 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца сентября Заммэра Москвы Бочкарев: более 12 тысяч человек переедут в новостройки до конца сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают переселение горожан по программе реновации. В планах на третий квартал — переселение более чем 12 тысяч жильцов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Плановые показатели первого полугодия достигнуты на 100% — за это время к переселению приступили 20,5 тысячи москвичей», — подчеркнул он.

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По словам Бочкарева, всего в этом году ключи от новых квартир должны получить более 40 тысяч жителей. В свою очередь, с начала реализации программы реновации горожан переселили в 240 домов.

Ранее жителям столицы сообщили, что новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы. В доме предусмотрено 341 квартира, часть из которых обустроят для маломобильных граждан.