Москва 23 января 2024, 09:59 Более 11 тысяч детенышей родились в Московском зоопарке за 10 лет Свыше 11 тысяч различных животных родилось в Московском зоопарке с 2014 года Freepik

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За последнее десятилетие в Московском зоопарке на свет появилось больше 11 тысяч детенышей. Команда специалистов зоосада занимается сохранением видов животных в неволе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В 2014 году в зоопарке появились на свет 824 детеныша, а последние четыре года у нас рождается не менее 1,4 тысячи разных животных в год. Эти цифры — результат грамотной и слаженной работы ветеринаров и специалистов по уходу», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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По ее словам, зоологи создают для животных условия, близкие к естественным. В частности, следят за температурой и уровнем влажности в вольерах и инкубаторах, контролируют питание. Это позволяет размножатся даже тем видам, которые плохо дают потомство в неволе. Например, лучистая черепаха, лесной дракон, гвинейский турако.

За 10 лет в Московском зоопарке наблюдали несколько всплесков рождаемости детенышей редких животных. Спустя год в зоосаде на свет появился птенец кафрского рогатого ворона. Размножения этих птиц в зоопарке добивались на протяжении 20 лет.

Четыре года назад в зоосаде впервые за 15 лет стала мамой редкая мартышка диана. Также родились два птенца краснокнижной африканской птицы — гвинейского турако. Зоологи выкармливали их вручную, так как они были очень слабы.

За 2023-й в Московском зоопарке родились 1500 детенышей. Среди них — панды, капибары, пингвины и многие другие.