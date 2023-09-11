Москва 11 сентября 2023, 09:42 Более 107 тысяч москвичей уже получили квартиры по реновации Квартиры в новостройках по реновации получили более 107 тысяч москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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Уже около 107,3 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках благодаря программе реновации. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

С начала программы реновации в Москве построили 263 новых здания, их общая жилая площадь составила 3,7 миллиона квадратных метров. Из них передали под заселение 247 жилых домов — кроме 107,3 тысячи горожан, уже получивших квартиры, еще 26 тысяч москвичей готовятся переезжать и планируют отмечать скорое новоселье.

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«Одновременно ведут снос старых пятиэтажек. На сегодняшний день уже демонтировали 270 домов. Это позволяет проводить переселение волновым способом, что значительно сокращает сроки получения нового жилья», — рассказали на сайте.

На стадии проекта в Москве сейчас находится еще 200 новых домов, также идет строительство 221 здания. Их общая жилая площадь составит 7,8 миллиона «квадратов».

Ранее в Академическом районе Москвы возвели четырехкорпусный дом по программе реновации. Как заявили в Мосгорстройнадзоре, в новостройке насчитывают 577 квартир.