24 августа 2023, 17:43
Более 105 тысяч человек за шесть лет переехали по программе реновации в Москве
Левкин: более 800 домов расселили за шесть лет по программе реновации в Москве
Уже более 105 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры за шесть лет. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Программе реновации в столице 1 августа 2023 года исполнилось шесть лет. И на сегодняшний день программа вошла в активную фазу ее реализации.
Сергей Левкин
Руководитель департамента градостроительной политики
Левкин уточнил, что уже 129 тысяч москвичей, проживавших в 802 старых домах, получили новые квартиры, и большая часть из них отметила новоселье.
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По его словам, всего москвичи переедут в 240 новых зданий. Новое жилье будет расположено в границах прежнего района.
Кроме того, около 80% жителей воспользовались помощью города при переезде, включая бесплатные услуги грузчиков и транспорта.
В пресс-службе департамента уточнили, что в столице уже снесли 259 старых домов. На их месте в настоящее время начали строить 92 новостройки и проводить благоустройство прилегающих территорий.
Ранее стало известно, что свыше 30 новостроек на юго-западе Москвы отдадут под заселение по программе реновации.
Строительство
Москва 2023
Реновация в Москве
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