Москва 02 февраля 2024, 15:00 Более 1000 урн-колокольчиков для вторсырья установили в Москве Урны-колокольчики помогли собрать 2 тыс. тонн стекла и пластика в Москве за год РИА «Новости»

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Более 1000 желтых и зеленых контейнеров в виде колокольчиков для раздельного сбора пластика и стекла установили в Москве. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

«Благодаря этим емкостям в 2023 году собрали 2034 тонны стекла и пластика, что на 10% больше, чем в 2022-м», — подчеркнули в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Контейнеры установили по программе правительства Москвы в оживленных местах города. Их можно встретить в парках и скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами.

Желтые урны предназначены для изделий из пластика, которые поддаются переработке. В зеленых емкостях можно оставлять стеклянную тару.

Важно, чтобы выброшенное вторсырье было сухим и чистым. Собранные материалы отправляют на досортировку, а после передают на специализированные заводы по переработке пластика и стекла.

Ранее в РЭО назвали самую экологичную упаковку. Самый важный критерий для нее — быть многоразовой и перерабатываемой.