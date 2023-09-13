Москва 13 сентября 2023, 12:58 Более 100 зданий школ искусств отремонтировали в Москве за шесть лет Власти Москвы отремонтировали 130 зданий школ искусств за шесть лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За шесть лет проведения проекта «Искусство — детям» в столице отремонтировали 130 зданий московских школ искусств. Как рассказали на сайте мэра столицы, общая площадь работ превысила 200 тысяч квадратных метров.

Некоторым школам выстроили новые здания — так, новыми корпусами обзавелись детская музыкальная школа имени Ференца Листа структурного подразделения Московской городской объединенной детской школы искусств «Кусково», детская школа искусств имени М. И. Глинки и Киевская детская музыкальная школа в здании культурного центра «Киевский».

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Во многих школах провели капитальный ремонт. Например, под программу попали детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева и С. Т. Рихтера, детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарева, детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова.

До конца этого года ремонтные работы закончат еще в 19 школах, а капремонт завершат в четырех зданиях. При этом школам закупят тысячу комплектов учебной мебели, 500 единиц музыкальных инструментов и 1,3 тысячи единиц технологического и учебного оборудования.

Ранее в столице после капремонта открылся ледовый дворец «Крылатское». Первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной возобновил работу, после того как использовался как временный госпиталь для больных COVID-19.