Москва 26 декабря 2023, 09:02 Более 100 тысяч уникальных находок археологи обнаружили за 12 лет в Москве Собянин: в Москве за 12 лет археологи совершили свыше 100 индивидуальных находок Freepik

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Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет — свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Площадь археологических работ на более чем 600 площадках составила 9962 квадратных метра», — уточнил он.

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Глава города отметил, что археологи в предстоящие месяцы займутся чисткой, описанием и реставрацией находок. В некоторых случаях на этот процесс уходит несколько лет. После всех необходимых работ находки передают в музеи. В этом году в их фонды поступило больше 3,4 тысячи предметов.

Собянин добавил, что во время раскопок на Чижевском подворье (Никольская улица) археологи нашли элементы браслетов XII века, выполненных из стекла. Там же обнаружили пряслица — фрагменты ручного веретена из шифера. На Большой Татарской улице нашли клад медных монет конца XIX — начала XX веков. При раскопках на Чижевском подворье также обнаружили детские игрушки из глины в виде человечка в зимней одежке и лошадки XVI-XVII веков.

На Тверском бульваре археологам удалось найти чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке, а на Яузской улице — небольшую чернолощеную кубышку XVII века и стеклянную бутылку из-под лимонада XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи также достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.