27 ноября 2023, 10:35
Более 100 тысяч детей родились в Москве с начала года
Заммэра Москвы Ракова: свыше 100 тысяч детей родились в столице с начала года
С января 2023 года в московских роддомах на свет появилось свыше 100 тысяч детей. Самый популярный день рождения — 23 августа, тогда 371 женщина стала мамой, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Я от всей души поздравляю всех мам столицы — от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек», — уточнила она.
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По словам заммэра, москвички зачастую рожают в первый раз в возрасте 26-28 лет. Вторые роды, как правило, приходятся на 33-35 лет, третьи — 34-36 лет. В этом году чаще всего женщины становились мамами в промежутке от 31 года до 35 лет. В прошлом — в возрасте 30-34 лет.
В Москве в течение недели праздновали День матери. Торжественные мероприятия провели в образовательных учреждениях, офисах МФЦ, семейных центрах и центрах московского долголетия.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может, уточнила она.
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