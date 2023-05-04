Москва 04 мая 2023, 12:49 Московские театры подготовили более 100 спектаклей и концертов ко Дню Победы Заммэра Сергунина: московские театры подготовили более 100 спектаклей и концертов к 9 Мая РИА «Новости»

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Столичные театры подготовили для зрителей классические и современные постановки ко Дню Победы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

Московские театры анонсировали программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости столицы смогут посетить более 100 спектаклей и концертов, большая часть которых состоится 9 мая.

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«На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции. Каждое более чем из 100 событий объединит общая тема — Победа в Великой Отечественной войне», — рассказала Сергунина.

Так, в Театре сатиры 9 мая, в 15:00, пройдет спектакль-концерт «Синий платочек» по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье!». Молодые артисты прочитают стихи и исполнят песни.

Кроме того, художественный руководитель театра Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева расскажут о работе с актерами-фронтовиками Анатолием Папановым и Валентином Плучеком.

Для участия в мероприятии нужно заранее зарегистрироваться на сайте.