Москва 13 января 2024, 11:43 Более 100 школьников и студентов из Москвы победили во всероссийских конкурсах «Движения первых» Победителями всероссийских конкурсов стали 110 школьников и студентов из Москвы Freepik

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В минувшем году во всероссийских конкурсах «Движения первых» одержали победу 110 московских школьников и студентов колледжей. Победителями также стали и педагоги, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Весь 2023 год ребята участвовали и показывали лучшие результаты в соревнованиях различной направленности», — отметил он.

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Глава города уточнил, что столичные подростки победили в конкурсе «Большая перемена» и проекте «МедиаПритяжение». Москвичи стали лидерами на фестивале «Российская школьная весна» и в фиджитал-турнире «Игры первых».

Мэр добавил, что среди победителей «Движения первых» — семь столичных преподавателей. Пятеро из них завоевали золото в конкурсе профессионального мастерства «Лига вожатых», еще двое — в конкурсе «Лидер XXI века».

В Москве также стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали хорошие знания на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года.