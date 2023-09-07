Москва 07 сентября 2023, 09:47 Более 100 семей получили новые квартиры по реновации на северо-востоке Москвы Глава департамента Москвы Левкин: в Лианозове расселили два дома по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе удалось расселить по реновации два ветхих дома. Новоселами стали больше 100 семей, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Сейчас первый этап программы реновации, рассчитанный до конца 2024 года, в Лианозове досрочно завершен», — уточнил он.

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Глава департамента отметил, что жителям расселенных домов дали квартиры в современной новостройке, расположенной на Илимской улице. Жилой объект передали под заселение весной 2022 года.

Левкин добавил, что еще три дома, которые вошли в программу реновации, расселят на втором этапе с 2025 по 2028 год. Строители уже приступили к возведению нового жилого здания для участников реновации.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о начале возведения трех жилых корпусов по реновации в Западном округе. Новостройка на 357 квартир появится в Солнцеве в Боровском проезде.