Более 10 тысяч жителей Москвы получат ключи от новых квартир по программе реновации до конца года | 360°

Москва 27 октября 2022, 13:31 Более 10 тысяч жителей Москвы получат ключи от новых квартир по программе реновации до конца года

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В Москве к концу года власти планируют выдать ключи от новых квартир более 10 тысячам жителей столицы по программе реновации. Об этом написала «Москва.ру».

На данный момент все они проживают в аварийных пятиэтажных домах. В рамках реновации для переселения граждан уже подготовлено 20 домов. К концу года сдадут в эксплуатацию еще 33 новостройки.

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На сайте мэрии Москвы говорится, что с целью возведения жилплощади в столице была подобрана 561 стартовая площадка.

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