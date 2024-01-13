Москва 13 января 2024, 10:03 Более 10 тысяч раз воспользовались маршрутами «Узнай Москву» в новогодние праздники Самым популярным в Москве маршрутом в праздники стал «Путешествие в Рождество» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Несмотря на морозную погоду, жители и гости мегаполиса активно гуляли. Чаще всего в проекте «Узнай Москву» они выбирали маршруты — «Путешествие в Рождество», по сталинским высоткам и по местам съемок кинофильма «Москва слезам не верит», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Раздел «Маршруты» в проекте «Узнай Москву» в новогодние праздники ежегодно набирает популярность. В первые дни зимних каникул в 2024 году прогулками по Москве интересовались свыше 10 тысяч раз, отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

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Самый посещаемый маршрут — «Путешествие в Рождество» — представляет собой праздничную экскурсию по площадкам одноименного фестиваля в 50 минут. За это время посетителям предлагается пройтись от Театральной площади до парящего моста в парке «Зарядье», посмотреть на 11-метровый новогодний шар, расположенный напротив Большого театра и другие новогодние инсталляции.

Второй по востребованности маршрут посвящен истории сталинских высоток. Экскурсия состоит из просмотра семи легендарных зданий — символов советской эпохи, а также знакомства с историей их строительства и увлекательными нюансами о каждом доме.

Замыкает тройку лидеров маршрут по местам съемок фильма «Москва слезам не верит». Москвичи и туристы смогут узнать интересные факты о зданиях и площадях из киноленты Владимира Меньшова.

Около 52 тысяч человек также побывали в обновленном павильоне «Макет Москвы». Среди посетителей были гости из более чем 20 стран.