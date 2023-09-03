Москва 03 сентября 2023, 14:50 Более 10 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря льготному инвесткредитованию Собянин: льготное инвесткредитование поможет создать тысячи рабочих мест Сайт мэра и правительства Москвы

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Городская система льготного инвесткредитования в Москве позволит простимулировать компании наращивать рабочие места. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Ставка по этому кредиту составляет всего 3% годовых, а размер кредита может достигать трех миллиардов рублей. Получить такой льготный заем могут производители продуктов, лекарств, а также авиационных компонентов, строительных конструкций и другой важной для горожан продукции.

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«На полученные деньги покупают оборудование или права на результаты интеллектуальной деятельности. Еще — направляют на создание и реконструкцию инфраструктуры. Предприятия уже приобрели свыше 180 единиц крупного промышленного оборудования по этой программе», — отметил Собянин.

В качестве примера мэр Москвы привел опыт производителя твердых лекарственных форм, работающего в особой экономической зоне «Технополис Москва», — инвесткредит на льготных условиях позволил компании сэкономить более 400 миллионов рублей.

Ранее глава города рассказал, что бизнес-центр на Малой Семеновской улице получил статус технопарка.