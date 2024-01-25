Москва 25 января 2024, 13:57 Более 10 тысяч московских студентов освоили профессии в сфере ЖКХ за пять лет Freepik

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С 2019 года с профессиями в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) ознакомились больше 10 тысяч московских студентов. А за год в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выпустили 27 тысяч молодых специалистов, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Традиционно городские компании в сфере ЖКХ и энергетики открывают двери для студентов, которые хотят пройти производственную практику и получить ценный опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — отметил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.

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Он пояснил, что благодаря этому молодые специалисты могут примерить на себя важнейшие для города профессии, получить практику и узнать изнанку работы компаний. По результатам практических занятий учреждения пополняются новыми целеустремленными кадрами.

К примеру, в прошлом году после практики остались работать на постоянной основе в компаниях ЖКХ свыше 200 человек, это на 50 специалистов больше, чем в 2022-м. Студенты чаще выбирали практику в ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги».

В Москве в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Часть материалов впоследствии включат в реестр уникальных документов столицы.