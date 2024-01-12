Москва 12 января 2024, 10:20 Более 10 предметов мебели и техники вывезли по одной заявке благодаря московскому сервису Московский сервис избавил заказчика сразу от 13 предметов ненужной мебели Freepik

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Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» избавил заказчика сразу от 13 предметов мебели и техники по одной заявке. Заказать услугу можно день в день, при этом за один раз можно отправить в утиль неограниченное количество вещей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С помощью сервиса можно отправить на переработку и экологичную утилизацию как крупные предметы — чугунные ванны, холодильники, пианино и автомобили, так и небольшие: мелкую бытовую технику и электронику, макулатуру, стул или тумбочку», — уточнил замглавы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

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Он добавил, что вторая крупная заявка требовала вывоза 11 предметов. В частности, заказчику нужно было избавиться от кресла, кухонного гарнитура, газовой плиты, чугунной ванны, шкафа, холодильника, деревянной двери, дивана, духового шкафа, стиральной машины и стенки.

Еще по пяти заявкам необходимо было вывезти по 10 предметов. Среди них — крупногабаритная бытовая техника, мебель, матрасы, электроника и мелкая бытовая техника.

Жители столицы могут отправлять в утиль ненужные вещи через удобный сервис. Для этого нужно подать заявку на сайте mos.ru.

В 2023 году специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» обработали 32,4 тысячи запросов, что значительно превысило показатель предыдущего года. Рост количества запросов составил 38%.