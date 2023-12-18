Москва 18 декабря 2023, 14:13 Более 10 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги Москва выставила на торги 11 парковочных мест в районе Замоскворечье Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти Москвы выставили на аукцион 11 парковочных мест в подземном паркинге жилого дома в районе Замоскворечье. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Парковка находится по адресу: Люсиновская улица, дом 39, строение 2. Дом 2012 года постройки расположен поблизости от станции метро «Серпуховская».

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«Автовладельцы могут выбрать подходящий вариант с учетом габаритов своего транспортного средства. Площадь объектов варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра», — уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявку на участие в торгах можно подать до 19 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Аукцион состоится 26 декабря и пройдет на понижение. Таким образом, цена лота может упасть до 50%.

Ранее участок для организации парковки в центре Москвы также выставили на аукцион.