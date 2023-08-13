Москва 13 августа 2023, 15:01 Более 10 пар за лето заключили брак на «Маяковской» в Москве Ликсутов: за лето на станции московского метро «Маяковская» поженились 11 пар Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом летнем сезоне 11 пар заключили брак на станции столичного метрополитена «Маяковская». Составы «Москва-2020» и «Номерной» сопроводили там торжественные церемонии. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы „Новые адреса счастья“ и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний», — уточнил он.

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Ликсутов добавил, что ночью 13 августа там стали законными супругами сразу пять пар.

Все брачные регистрации на «Маяковской» уникальны, так как, в отличие от стандартной росписи, процедуру проводят на необычной площадке с декорациями. Желающим пожениться в метро необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, «Проект „Новые адреса счастья“ очень популярен среди молодоженов. С июня по август этого года на площадках для выездной регистрации брака поженились свыше четырех тысяч пар.

Ранее жителям столицы сообщили, что нейросеть сгенерирует семейные гербы для молодоженов на Московском урбанфоруме. Это будет возможным благодаря рассказу пары о наиболее значимых ценностях, которые стали ключом к счастливому браку.