Москва 18 сентября 2023, 12:58 Более 10 млрд рублей за месяц потратили покупатели на элитную недвижимость в Москве Покупатели за месяц потратили на элитную недвижимость в Москве 11 млрд рублей Фото: freepik.com

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В Москве за прошедший месяц на элитные квартиры и апартаменты у покупателей ушло 11 миллиардов рублей. Такие результаты на 67% превысили сумму 2022 года, сообщили «Известиям» аналитики Intermark Real Estate.

«Высокую активность покупателей на рынке элитных новостроек в августе пока не стоит переоценивать. Динамика сделок в ближайшие месяцы будет по-прежнему зависеть от стабильности в экономике», — отметили аналитики.

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По их словам, итоги августа показали, что московское жилье премиум-класса впервые за полтора года стало востребованным, как в докризисные времена 2021-го. В среднем стоимость сделки составила 1,1 миллиона рублей за «квадрат», а в предложении возросла до 1,6 миллиона рублей за квадратный метр.

Специалисты добавили, что в августе на рынке элитного жилья количество сделок за месяц выросло на 32% и составило 87. Почти столько же продаж было в августе 2021 года. Кроме того, судя по ежегодной динамике, число сделок в прошлом месяце увеличилось на 89%. Это говорит о том, что спрос на рынке восстанавливается.

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