04 апреля 2023, 19:00
Более 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию Московского ипподрома
Власти столицы выделят около 10 миллиардов рублей на реставрационные работы в Центральном Московском ипподроме, который является одним из самых больших объектов подобного типа в России. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Итоговая стоимость реконструкции будет определена после разработки проектно-сметной документации.
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Отмечается, что в ходе работ на ипподроме отреставрируют главное здание, инженерные системы и беговые дорожки.
Реставрация
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