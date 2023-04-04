Москва

04 апреля 2023, 19:00

Более 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию Московского ипподрома

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Власти столицы выделят около 10 миллиардов рублей на реставрационные работы в Центральном Московском ипподроме, который является одним из самых больших объектов подобного типа в России. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Итоговая стоимость реконструкции будет определена после разработки проектно-сметной документации.

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Отмечается, что в ходе работ на ипподроме отреставрируют главное здание, инженерные системы и беговые дорожки.

Реставрация

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