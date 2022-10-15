Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД | 360°

Москва 15 октября 2022, 21:17 Поделиться Telegram

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Viber Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о начале работ по строительству тоннеля для участка МСД РИА «Новости»

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В столице запустили подготовку к строительству закрытой части тоннеля, который пройдет под 32 километром МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«При сооружении тоннеля полностью выполнено устройство защитного экрана, который позволит не ограничивать движение по МКАД во время выемки грунта. Также разработаны верхние и нижние ярусы штолен. Сейчас выполняются работы по нанесению бетона на боковые и верхние конструкции защитного экрана в поперечных штольнях», — рассказал заместитель мэра.

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Он уточнил, что длина тоннеля составляет 102,5 метра. На закрытую часть приходится 64,8 метра. Тоннель проложат на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе.

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Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на этом участке также появится второй тоннель. Он пройдет под Симферопольским шоссе.

«Его длина составит 128,1 метра. Сейчас выполнено устройство свайного основания и бетонирование плиты перекрытия первого этапа этого тоннеля», — сообщил Кравцов.

Он добавил, что участок предполагает строительство около 12 километров дорог. Всего будет семь искусственных сооружений: помимо двух тоннелей возведут мост через реку Битца и четыре эстакады.

В начале 2022 года мэр столицы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. Московский скоростной диаметр разгрузит крупные магистрали и улучшит экологическую ситуацию.

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