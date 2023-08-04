Москва 04 августа 2023, 16:06 Бочкарев рассказал подробности о строительстве Московского скоростного диаметра Заммэра Москвы Бочкарев: строительство МСД ведут без влияния на действующую инфраструктуру Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице запустят Московский скоростной диаметр (МСД). Это будет автомагистраль без светофоров, которая пройдет через весь город. Ее введение никак не повлияет на действующую инфраструктуру, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Московский скоростной диаметр — один из крупнейших транспортных проектов страны. Скоростная бессветофорная магистраль пройдет через всю российскую столицу и свяжет 48 районов города с населением более пяти миллионов человек», — сказал он.

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Ее протяженность составит 68 километров. Бочкарев подчеркнул, что реализация проекта сильно стеснена рамками. Однако наличие высоких технологий и навыков позволит ввести магистраль в эксплуатацию без влияния на объекты инфраструктуры, которые уже есть в городе.

Кроме того, гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, какие специальные технологические решения использовали при строительстве трассы.

«Строительство путепровода тоннельного типа, проходящего под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД, велось непосредственно внутри насыпи железнодорожного полотна под прикрытием защитного экрана из металлических труб», — уточнил он.

МСД — один из крупнейших столичных дорожных мегапроектов последних лет, в котором приняла участие Группа компаний «Мосинжпроект».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл южный участок этой магистрали.