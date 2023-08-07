Москва 07 августа 2023, 13:36 Бочкарев рассказал о строительстве эстакад на участке южного направления МСД Заммэра Москвы Бочкарев: 8,5 тысячи тонн металлоконструкций смонтировали для МСД пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В столице продолжают строительство Московского скоростного диаметра (МСД). Для двух эстакад южного участка смонтировали 8,5 тысячи тонн металлоконструкций. Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал открытие направления от Южной рокады до МКАД.

Он добавил, что на этом участке возвели семь крупных искусственных сооружений. Среди них Бочкарев отметил две эстакады, протяженность которых составила 300 и 1200 метров.

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«Вес смонтированных металлоконструкций двух пролетных строений искусственных сооружений превысил 8,5 тысячи тонн, а объем железобетонных конструкций составил порядка 33 тысячи кубометров», — сказал он.

Первую эстакаду построили в районе платформы второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Красный строитель. Вторую развязку ввели над действующей железной дорогой в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда.

Эстакады позволят обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживленной улицей Подольских Курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров.

Ранее Бочкарев заявил, что строительство МСД ведут без влияния на действующую инфраструктуру.