Москва 06 декабря 2023, 12:08 Бочкарев рассказал о сносе домов по программе реновации в Москве Бочкарев: в Москве снесли 325 домов с начала реализации программы реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с начала реализации программы реновации расселили и демонтировали 325 домов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«192 из них были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 млн кв. метров жилья» — уточнил он.

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По его словам, в новое жилье, которое построят на освободившихся площадях, смогут переехать около 43 тысяч участников программы.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил важность поддержки темпов сноса расселенных домов, так как от этого зависит выполнение планов по обеспечению горожан жильем. Он добавил, что рабочие часто сносят сразу несколько зданий.

Кроме того, в Москве уже расселили почти 550 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи жителей столицы.