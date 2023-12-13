Москва 13 декабря 2023, 13:17 Благоустройство возле вокзала Марьина Роща завершили в Москве Бирюков: территорию возле городского вокзала Марьина Роща благоустроили в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории возле городского вокзала Марьина Роща завершили работы по благоустройству. Строители расширили пешеходную зону, обустроили детские площадки, установили современные остановочные павильоны и новые фонари. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей», — уточнил он.

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Бирюков добавил, по просьбе жителей благоустроили пространство около храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на Шереметьевской улице, где появились скамейки под навесами и парковки для велосипедов, а на пустыре на Сущевском Валу создали две детских площадки и зону отдыха. Также работы провели на 2-й улице Марьиной Рощи, в 4, 5, 6, 7 и 9-м проездах Марьиной Рощи и Октябрьской улице.

Коммунальщики убрали воздушные линии в кабельную канализацию длинной примерно 14,2 километра и проложили почти 70 метров системы водостока. Они также установили более 100 энергоэффективных фонарей и свыше 50 уличных торшеров, заменили покрытие проезжей части и оборудовали пешеходные переходы.

Ранее в Москве завершили благоустройство территории у станции метро «Яхромская».