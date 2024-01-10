Москва 10 января 2024, 11:15 Благоустройство возле станции МЦД-4 «Поклонная» завершили в Москве Бирюков: в Москве благоустроили территории у станции МЦД-4 «Поклонная» Фото: Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы

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Комфортные места для отдыха и прогулок появились на западе Москвы в результате благоустройства территории у станции МЦД-4 «Поклонная». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей», — уточнил он.

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Работы затронули улицы 1812 года, Поклонную, Генерала Ермолова, Пырьева, Проектируемый проезд № 1138, проспект Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и часть природного заказника «Долина реки Сетунь».

Строители спрятали под землю воздушные провода, проложили водосток, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, обустроили примерно 660 парковочных мест, установили около 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками и разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, они соорудили три лестничных спуска на проспекте Генерала Дорохова, оборудовали прогулочную зону в парке «Долина реки Сетунь», создали зону отдыха на месте гаражей на Поклонной улице, обновили сквер возле дома № 2 на улице 1812 года и поставили детскую площадку на улице Пырьева.

Также в районе появились новые автобусные маршруты и пересадка с МЦД. Для этого установили новые и заменили старые остановки на проспекте Генерала Дорохова и во 2-м Мосфильмовском переулке.

Ранее в Москве благоустроили территории у станции МЦД-4 «Очаково».