Москва 10 августа 2023, 14:02 Благоустройство возле станции «Крекшино» в Новой Москве выполнили на 60% Заммэра Москвы Бирюков: более 60% работ по благоустройству выполнили у станции «Крекшино» Пресс-служба городского хозяйства Москвы

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В Новой Москве продолжают благоустройство территории возле станции «Крекшино». В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная. Их готовность составляет уже 60%, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

«Основная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей», — подчеркнул он.

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В зоне благоустройства разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для удобства жителей вокруг обустроили проходы.

Специалисты уже разбили около девяти тысяч квадратных метров газона и приступили к укладке асфальта, установке фонарей уличного освещения, а также обустройству стоянки для автомобилей.

В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок пространство возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы, а также участок между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная. Там укрепят подпорные стенки зеленых склонов, обновят три лестницы и мостик над оврагом, установят лавочки.

Основные работы планируют завершить до конца года.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что зону отдыха обустроят над станцией метро «Аэропорт Внуково».