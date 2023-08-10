10 августа 2023, 14:02
Благоустройство возле станции «Крекшино» в Новой Москве выполнили на 60%
Заммэра Москвы Бирюков: более 60% работ по благоустройству выполнили у станции «Крекшино»
В Новой Москве продолжают благоустройство территории возле станции «Крекшино». В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная. Их готовность составляет уже 60%, сообщил заммэра города Петр Бирюков.
«Основная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей», — подчеркнул он.
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В зоне благоустройства разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для удобства жителей вокруг обустроили проходы.
Специалисты уже разбили около девяти тысяч квадратных метров газона и приступили к укладке асфальта, установке фонарей уличного освещения, а также обустройству стоянки для автомобилей.
В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок пространство возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы, а также участок между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная. Там укрепят подпорные стенки зеленых склонов, обновят три лестницы и мостик над оврагом, установят лавочки.
Основные работы планируют завершить до конца года.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что зону отдыха обустроят над станцией метро «Аэропорт Внуково».
Благоустройство
Москва 2023
Петр Бирюков
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