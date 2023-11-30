Москва 30 ноября 2023, 11:34 Благоустройство участка Ленинского проспекта в Москве завершили КГХ Москвы: благоустройство участка Ленинского проспекта завершили Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы

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На юго-западе Москвы завершилось благоустройство участка Ленинского проспекта. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей», — рассказал глава КГХ Москвы Петр Бирюков.

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В последние три года специалисты КГХ активно работали над улучшением ключевой транспортной артерии города — Ленинского проспекта, охватывающего территорию от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта.

Сейчас закончилось благоустройство на отрезке от Университетского до Ломоносовского проспекта. Сотрудники комплекса городского хозяйства расширили тротуары и обновили дорожное покрытие. Они создали парковочные зоны и установили десять новых автобусных остановок с возможностью зарядки электронных устройств. На территории появились фонари и скамейки, спортивные площадки и газоны. Позднее на участке высадят 200 зрелых деревьев и 6600 кустарников.