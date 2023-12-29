Москва 29 декабря 2023, 10:37 Благоустройство у городского вокзала «Окружная» завершили в Москве Бирюков: территорию возле городского вокзала «Окружная» благоустроили в Москве Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» / Telegram

Читать 360tv в

На границе Северного и Северо-Восточного округов Москвы завершили работы по благоустройству территории возле городского вокзала «Окружная». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу „Окружная“, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1», — рассказал он.

Реклама

Бирюков добавил, что благоустройство коснулось Локомотивного и Нововладыкинского проездов. Рабочие расширили и обустроили тротуары, проложили дополнительную ливневую канализацию, уложили более 18,4 тысячи квадратных метров асфальта, сделали парковку и поставили три остановочных павильона. Кроме того, они модернизировали систему освещения, установив фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками и оборудовав наземные переходы опорами контрастного освещения.

Так, в Локомотивном проезде появилось комфортное общественное пространство с местами для отдыха, лавочками и качелями под навесами. Здесь высадили свыше 80 деревьев и 4,4 тысячи кустарников.

Ранее в Москве завершили благоустройство у городского вокзала «Ростокино».