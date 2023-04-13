Москва 13 апреля 2023, 09:33 Благоустройство территорий у новых станций БКЛ в Москве завершили Мэр Москвы Собянин: благоустройство территорий у четырех новых станций БКЛ завершили РИА «Новости»

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В Москве завершили работы по благоустройству у четырех новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). В порядок привели территории возле «Варшавской», «Каширской», «Печатников» и «Сокольников», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Привели в порядок существующие пешеходные маршруты, сделали новые. Построили удобные подъезды к станциям. <…> Всего благоустроили больше 35,5 гектара территории. Теперь жителям ближайших районов будет комфортнее добираться до метро», — уточнил он.

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Возле «Варшавской» появились зеленые зоны со скамейками и спортивная площадка с тренажерами. У «Каширской» облагородили два сквера — их озеленили и поставили там лавочки.

Около «Печатников» теперь есть дорожки с зонами отдыха и местами для занятий спортом. Кроме того, у кинотеатра «Тула» недалеко от станции появился тренировочный комплекс для гонок с препятствиями.

У «Сокольников» территорию у главного входа в парк «Сокольники» и несколько улиц привели в порядок.