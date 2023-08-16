Москва 16 августа 2023, 19:38 Благоустройство территории вокруг вокзала «Тимирязевская» завершили на 75% Территорию у вокзала МЦД-1 «Тимирязевская» закончат благоустраивать к сентябрю Проектное решение / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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К сентябрю 2023 года городские службы завершат благоустройство территории вокруг вокзала «Тимирязевская». Как сообщили в пресс-службе Комплекса горхозяйства столицы, в проект вошли улица Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка «Дубки» до станции метро «Тимирязевская», территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги.

На данный момент работы на улице Академика Лисицына полностью завершили. Оставшиеся территории предстоит оснастить освещением, проложить пешеходные маршруты, озеленить территорию, разбить парковки, а также обустроить детские площадки.

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«Главная задача — сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также в планах завершение работ в пешеходной зоне и сквера около ТЦ «Тимирязевский» на улице Яблочкова.

Ранее в рамках благоустройства в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве открыли новый скейт-парк.