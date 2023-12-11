Москва 11 декабря 2023, 15:15 Благоустройство территории у станции метро «Яхромская» завершилось в Москве Бирюков: в Москве благоустроили территории у станции метро «Яхромская» Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Коммунальщики завершили работы по благоустройству около станции метро «Яхромская» на севере Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Главной задачей стало улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, которую открыли в сентябре этого года, ее пассажиропоток составляет до 180 тысяч человек в сутки», — рассказал заммэра.

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В рамках работ по благоустройству у станции обновили покрытия тротуаров, создали свыше 200 новых мест для парковки, установили новые остановочные павильоны и систему освещения.

Кроме того, на улице 800-летия Москвы появятся шесть обновленных детских площадок, две из которых уже сдали. На пересечении с Дмитровским шоссе оборудовали прогулочно-видовую зону. На территории у станции высадили 30 деревьев и кустарников и разбили газон.

Также благоустройство завершили у станции метро «Царицыно».