Москва 29 марта 2023, 15:59 Благоустройство свыше 1,6 тысячи дворов проведут в Москве

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В Москве до конца 2023 года проведут благоустройство свыше 1,6 тысячи дворов. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам мэра, все жители города должны иметь возможность заняться спортом недалеко от дома, отправиться на прогулку с детьми или отдохнуть на озелененных территориях.

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«Дворовые территории — ключевой элемент создания комфортной городской среды», — подчеркнул мэр.

На территории московских дворов планируют отремонтировать детские и спортивные площадки, установить скамейки, а также привести в порядок растения.