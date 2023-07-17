Москва 17 июля 2023, 15:02 Благоустройство парка в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве завершат к сентябрю Мэр Москвы Собянин проверил ход работ по благоустройству пойм рек Шмелевка и Кузнецовка РИАМО

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый парк, который начали строить на территории рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Новый парк начали благоустраивать в январе 2023 года с учетом пожеланий местных жителей. Работы предусматривали очистку и восстановление территории. Кроме того, в парке откроют девять детских и 26 спортивных площадок.

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Так, рядом со станцией метро «Зябликово» обустроят зоны для активного отдыха, включая скейт-парк, памп-трек и площадки для командных видов спорта. Также там установят хоккейную коробку, которую можно будет использовать для игры в мини-футбол в теплое время года.

По просьбе местных жителей на территории появится 45 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками, две зоны для выгула собак и десять голубятен. Вдобавок большой парк оснастят множеством фонарей.

По словам Собянина, работы должны завершиться к сентябрю.

Ранее мэр столицы рассказал о планах развития национального парка «Лосиный остров».