Москва 09 февраля 2024, 16:20 Благоустройство охватит еще два участка у реки Яузы в Москве Мэр Москвы Собянин: в 2024 году благоустроят еще два участка около Яузы РИА «Новости»

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Масштабный проект по создания парка «Яуза» продолжат реализовывать в Москве. О планах по благоустройству прилегающих территорий сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Продолжим мегапроект последних лет — создание парка „Яуза“», — отметил он.

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Глава города уточнил, что в этом году работы по благоустройству коснутся еще двух участков рядом с рекой Яузой. Речь идет о территориях вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Мэр напомнил, что за восемь лет удалось привести в порядок 13 участков, общая площадь которых составила 324,6 гектара.

В этом году специалисты также продолжат масштабное благоустройство территорий около Москвы-реки. В планах — обновить Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, приведут в порядок участки возле берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.