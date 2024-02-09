09 февраля 2024, 16:20
Благоустройство охватит еще два участка у реки Яузы в Москве
Мэр Москвы Собянин: в 2024 году благоустроят еще два участка около Яузы
Масштабный проект по создания парка «Яуза» продолжат реализовывать в Москве. О планах по благоустройству прилегающих территорий сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Продолжим мегапроект последних лет — создание парка „Яуза“», — отметил он.
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Глава города уточнил, что в этом году работы по благоустройству коснутся еще двух участков рядом с рекой Яузой. Речь идет о территориях вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.
Мэр напомнил, что за восемь лет удалось привести в порядок 13 участков, общая площадь которых составила 324,6 гектара.
В этом году специалисты также продолжат масштабное благоустройство территорий около Москвы-реки. В планах — обновить Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, приведут в порядок участки возле берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.
Благоустройство
Сергей Собянин
Парки
Москва
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