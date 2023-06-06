Москва 06 июня 2023, 18:45 Благоустройство Башиловской улицы в Москве завершится к концу 2023 года

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Работы по благоустройству Башиловской улицы и прилегающей к ней территории в Савеловском районе Москвы планируют завершить к концу 2023 года. Об этом сообщили «Дни.ру».

В ходе работ строители расширят проезжую часть, заменят покрытие тротуаров и оборудуют современные остановочные павильоны. Также рабочие благоустроят территорию возле кинотеатра «Прага», сквер и спортивный кластер.

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Отмечается, что на пересечении Башиловской улицы и Вятского переулка построят скейт-парк и памп-трек.